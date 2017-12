Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat eine vorläufige Klimabilanz zum Monatsende veröffentlicht. Während österreichweit kaum Extreme festzustellen waren, schien im Burgenland die Sonne um 50 bis 100 Prozent länger als in einem durchschnittlichen Dezember.

Die meisten Sonnenstunden, nämlich gleich 96, gab es in Wörterberg im Bezirk Güssing. Am wärmsten war es in Eisenstadt mit einer Durchschnittstemperatur von 3 Grad, das sind 2,2 Grad mehr als üblich. Am kältesten war es hingegen in Bad Tatzmannsdorf, im Kurort wurden am 10. Dezember minus 9,9 Grad gemessen. Auch der wärmste Ort des Landes im Dezember liegt im Bezirk Oberwart, in Kleinzicken hatte es am Heiligen Abend frühlingshafte 14,8 Grad Celsius.

Die Niederschläge sind im Vergleich zu den Vorjahren anders als im Rest von Österreich um zehn Prozent zurückgegangen, vor allem im Mittelburgenland war es mit minus 25 bis 50 Prozent viel trockener als in einem durchschnittlichen Dezember.