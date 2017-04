Intendant Walter Reicher hat dafür wieder in gewohnter Weise ein hochqualitatives Programm erstellt und eine erlesene Künstlerriege eingeladen.

Waren die letzten 28 Jahre vom Schloss Esterházy geprägt, wurden nun diese Fesseln abgelegt und die Haydn Festspiele Burgenland bespielen von nun an das gesamte HaydnLand. Joseph Haydn verbrachte den größten Teil seines Lebens in seiner Heimat, deren Herz der Neusiedler See ist.

Abgesehen von seinen Englandreisen, wirkte der Komponist die meiste Zeit seines langen Le- bens im Umkreis von 50 Kilometern um den See. Intendant Walter Reicher hat Interpreten, Pro- gramme und Spielstätten penibel aufeinander abgestimmt und setzt gekonnt jeden Spielort mit Joseph Haydns Leben in Verbindung.

Die Festivalkonzerte verteilen sich 2017 auf 14 unterschied- liche Spielstätten im gesamten HaydnLand. Haydn Experten aus der ganzen Welt – internationale Orchester, namhafte Dirigenten, renommierte Kammerensembles und große Solisten – bespielen das HaydnLand. Dabei wird wieder auf die bewährte Mischung aus Künstlern und Orchestern, die das Festival bereits kennen, und neue Ensembles und Solisten gesetzt, die alle die Liebe zu Joseph Haydns Musik verbindet.

Statements zum Festival

„Die Haydn Festspiele haben sich durch ihre jahrzehntelange intensive Arbeit als das internatio- nal anerkannte Kompetenzzentrum für Joseph Haydn etabliert. Das renommierte Festival ist so- wohl ein Publikumsmagnet als auch ein wichtiger Impulsgeber für Tourismus und Wirtschaft. Mit dem diesjährigen Thema „Haydn & Paris“ wird nicht nur der geographische Zyklus der Festspiele weiter fortgesetzt, es wird auch das Tor zum HaydnLand geöffnet und schwerpunktmäßig Origi- nalspielstätten im gesamten nördlichen Burgenland, in Wien und auch im Schloss Eszterháza im ungarischen Fertöd bespielt." so Helmut Bieler, Landesrat für Kultur und Finanzen, Burgenland, Vorsitzender des Direktoriums der Haydn Festspiele Burgenland.

