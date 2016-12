Die Kultur-Service Burgenland GmbH und der Verein Kulturzentren Burgenland wachsen mit Jahresbeginn 2017 zusammen und nennen sich dann KBB - Kultur-Betriebe Burgenland GmbH. Somit werden die fünf Museen und Galerien des Landes Burgenland sowie die Kulturzentren Eisenstadt, Mattersburg, Raiding, Oberschützen und Güssing zum größten Akteur in der Kulturszene der Region.

Kultur-Service Burgenland bleibt als Dachgesellschaft bestehen

Mit der Geschäftsführung wird Kulturmanager Wolfgang Kuzmits betraut. Die Organisation der Kulturbetriebe des Landes wird mit Jahresbeginn neu gestaltet. Die 14 Kulturmarken des Landes sollen künftig durch drei Gesellschaften gemanagt werden.

Dabei bleibt die Kultur-Service Burgenland als Dachgesellschaft bestehen, die Kulturmarken werden in der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH und ab 2018 in der Festspiel-Betriebe Burgenland GmbH organisiert. Damit wird in der Kulturszene ein nachhaltiger, umfassender und wichtiger Reorganisationsprozess umgesetzt.

Die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Kultur hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, und das nicht nur im Burgenland. Mehr hochwertige Angebote, stetiger Ausbau von Infrastruktur in den Spielstätten, gesteigerte Qualität in der Besucherbetreuung, höhere Reichweiten und aufwändigere Werbeformen bestimmen auch den Kultursektor.

Die Konkurrenzsituation ist dynamisch, und die Mitbewerber werden nicht weniger. Auch Finanzierung und Besucherverhalten sind einem Wandel unterworfen. All dies verlangt nach einer passenden Antwort.

Der zweite Hintergrund der Zusammenlegung der Kulturbetriebe ist in der Verwaltungsreform des Landes Burgenland begründet und in dessen Bestrebungen, auch die Kultursäule in den Konzern Burgenland zu integrieren. Damit einher geht auch die Wahl zeitgemäßer, schlanker Gesellschaftsformen und die betriebliche Umstrukturierung.

„Strategie des vernetzten, schlanken und effizienten Kulturmanagements“

In einer ersten Phase sollen jene Betriebe des Landes Burgenland involviert werden, an denen das Land Burgenland unmittelbar beteiligt ist. In einer zweiten Phase könnte diese Weiterentwicklung auch Strahlkraft auf die gesamte Kulturlandschaft des Burgenlandes haben.

„Mit der Entstehung der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH wird diese Strategie des vernetzten, schlanken und effizienten Kulturmanagements weiter vorangetrieben. Das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt, in dem die neue Landesgalerie, die Büros der Kultur-Betriebe Burgenland, der Schloss-Spiele Kobersdorf, des Liszt Festivals Raiding, der Seefestspiele Mörbisch und bald auch der Haydn Festspiele Burgenland untergebracht sind, mag als Symbol dafür gelten“, kommentiert Landesrat Helmut Bieler die Entwicklung im Kulturbereich.

„Ein besserer Informationsfluss zwischen den Kulturstandorten, zielgerichtete Qualifikation des Personals, vernetzte Programmierung, eine Stärkung des Kundenservices und eine Kontrolle der Kostenentwicklung sind unsere unmittelbaren Ziele. Die gleiche Zielsetzung gilt auch für den Bereich der Kongresse | Events, also der Vermietung der Häuser“, skizziert Kulturmanager Dr. Wolfgang Kuzmits die Weichenstellung.