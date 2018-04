Lese-Monat April: Was lest ihr am liebsten? .

Der April ist in Österreich traditionell der Lesemonat des Jahres. Aus diesem Anlass möchten wir in dieser Woche von euch wissen, zu welchen Büchern ihr am liebsten greift: Romane, Krimis, Fantasy, Kochbücher oder Sachbücher – oder lest ihr gar nicht?