Zu ihrem zwanzigsten Geburtstag kehren die heimischen Indie-Helden Garish mit neuem Album und umwerfender Live-Show zurück. Warum sie seit zwei langen Jahrzehnten eine unverrückbare Größe der Szene sind, stellten Garish am Samstag in der in der Osliper Cselley Mühle unter Beweis: zufriedene Gesichter vor und auf der Bühne, alte Hits und neue Songs, die wiederum das Zeug zum Hit haben. Im Vorprogramm überzeugte mit Cari Cari ein weiterer Export aus dem Burgenland. Eine rundum runde Sache!

Mit dem Album „Komm schwarzer Kater“ sind Garish im März noch in ganz Österreich unterwegs. Karten gibt’s im BVZ-Ticketshop: www.bvz.at/ticketshop