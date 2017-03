Die Alternative Rock Legenden "Placebo" aus London werden die Fans mit Klassikern aus über 20 Jahren Bandgeschichte beglücken.

Ebenfalls neu bestätigt für das FM4 Frequency Festival sind der deutsche DJ, Produzent und Labelbesitzer Robin Schulz, das schwedische Duo "Galantis", die Alternative Metaller "Breaking Benjamin", das britische Crossover-Projekt "Clean Bandit", der 19-jährige Shootingstar Alan Walker sowie JP Cooper und RIN für den Daypark.

Für den Nightpark konnten What So Not, Booka Shade, Dubape, MC Daxta und die Hospital Record Stage mit Logistics, Keeno, Hugh Hardie, Kimyan Law (hosted by Lowqui) gewonnen werden.

Tickets für das Frequency Festival gibt es im Ticketshop auf NÖN.at und BVZ.at.