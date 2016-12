Als umgänglichen und fröhlichen Menschen liebte man Joseph Haydn schon zu seiner Zeit in Eisenstadt. Selbiges trifft heute wohl auch auf Walter Reicher zu, dessen Weg seit beinahe drei Jahrzehnten mit der Musik und dem Geist des großen Komponisten verbunden ist.

Seit 1988 steht der gebürtige Südburgenländer als Intendant an der Spitze der Internationalen Haydntage, davon 23 Jahre als Generalsekretär der Haydn-Privatstiftung Eisenstadt. Mit dem BVZ-Martinipreis in der Kategorie Kultur wird sein unermüdlicher Einsatz gewürdigt.

Unzählige Stars der Klassik-Szene hat Reicher mit seinem Team bereits nach Eisenstadt geholt, noch viel mehr Stammgäste und tausende Besucher pro Saison schätzen das innovative Programm der Konzertreihe und die damit verbundene Haydnpflege.

Das Motto Walter Reichers ist dabei so einfach wie genial: „Haydn macht glücklich“, lautet der Leitspruch, dem er auch in Zukunft treu bleiben wird. „Haydns Musik ist der Energiespender schlechthin. Er hat sozusagen das Perpetuum Mobile erfunden.“

Neues Programm zum „Sound des Landes“

2016 brachte für Walter Reicher und die Internationalen Haydntage große Veränderungen mit sich: Da der Pachtvertrag zwischen Land und Esterházy nicht verlängert wurde, verlässt das Festival mit 2017 das Eisenstädter Schloss.

Bereits diesen Herbst wurde deshalb eine grundlegende Neuerung angekündigt: Mit den „Haydn Land Tagen“ wird das Festival mobil; nun erklingt die Musik an 14 Schauplätzen im Burgenland, in Wien und in Fertöd. Für Reicher ein logischer Schritt: „In der Region rund um den Neusiedler See hat Joseph Haydn Zeit seines Lebens gewirkt. Das zeigt sich allein an seinen ,Vier Jahreszeiten‘. Sie sind für mich der Soundtrack des Nordburgenlandes.“

Der BVZ-Martini dient dem Intendanten dabei auch als Ansporn in bewegten Zeiten. In einem organisatorischen Kraftakt ist es gelungen, für 2017 klingende Namen und Publikumslieblinge wie Dirigent Adam Fischer zu gewinnen.

Musikgenuss trifft Haydn-Forschung

In Zukunft sollen noch weitere Veranstaltungsorte bespielt werden. So wird derzeit etwa geprüft, in welcher Form man das Kulturzentrum Eisenstadt in das neue Festival einbinden könnte.

Im Haydnsaal auf Schloss Esterházy wurde bereits jetzt das Kunststück vollbracht, nahezu alle Stücke des Komponisten aufzuführen. Das sind nicht weniger als 800 Werke und die 400 „Schottischen Lieder“. Für Fans bietet das Festival auch mit zahlreichen Aufnahmen der Haydn- Symphonien besondere Leckerbissen.

Dabei greift man seit jeher nicht nur auf bekannte Werke zurück. Ganz im Sinne der Haydn-Forschung werden sämtliche (Lebens-)Bereiche und das gesamte Wirken des Komponisten aufgearbeitet. „Die Musiker selbst haben so die Möglichkeit, sich mit Haydn intensiv auseinanderzusetzen und ihn immer wieder neu zu entdecken“, fasst Reicher das Credo des Festivals zusammen.

Und eines ist gewiss: Auch für die Zukunft hält Haydn in seinem Lebenswerk viele Schätze bereit. Schätze, die von Walter Reicher mit Leidenschaft gehoben werden …

Der Vorverkauf für die „Haydn Land Tage“ hat bereits begonnen.

Infos: www.haydnfestival.at