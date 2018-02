Picture On: Star-Gipfel in Bildein .

Das Wörtchen „Kult“ trifft in diesem Fall mehr als eindeutig zu – wie könnte es sonst geschehen, dass ein Festival bereits ausverkauft ist, bevor noch eine einzige Band präsentiert wurde? Mit dem ersten prall gefüllten Paket gibt das Picture On seinen Fans nun bald die Chance, sich die letzten Karten zu sichern.

Und dieses Band-Paket hat es in sich! Legendäre Acts wie Sepultura, Calexico, Lagwagon oder Ten Years after werden im August das beschauliche Bildein an der burgenländisch-ungarischen Grenze rocken – mitten am Kirchenplatz und mit Partystimmung im ganzen Dorf.

Buntes Programm auf zwei Bühnen

Neben der Gemütlichkeit bleiben die Picture-On-Macher auch einem weiteren Credo treu: Das Programm wird bunt wie immer. Fix am Start sind deshalb auch heimische Helden wie Ankathie Koi, Voodoo Jürgens oder die Coffeeshock Company. Nicht zu vergessen: die Retro-Rocker von The Darkness, Eskimo Callboy, Gudrun von Laxenburg, die traditionelle Lesung am Pinkastrand und viele Attraktionen mehr.

Stichwort Karten: Ein kleines Kontingent an Tickets wird Ende März noch aufgelegt. Weitere klingende Namen wird es ebenfalls noch geben.

Das Programm

Donnerstag, 9. August: Opening-Party am Campingplatz: Astpai

Freitag, 10. August: Sepultura, Ten Years After, Lagwagon, Voodoo Jürgens, Chefboss, Gudrun von Laxenburg, Napaea, Los Cravalleros

Samstag, 11. August: Calexico, The Darkness, Eskimo Callboy, Ankathie Koi, Coffeeshock Company, Wham Bam Bodyslam

www.pictureon.at