Tun sich einmal drei musikalische Ausnahmekönner, wie sie Franz Hautzinger (Trompete, Elektronik), Matthias Loibner (Drehleier, Elektronik) und Peter Rosmanith (Hang, Percussion) ganz unbestritten sind, in einem gemeinsamen Projekt zusammen, dann kann man getrost das Besondere erwarten. Und es ist in der Tat so: Die Musik, die dieses Dreiergespann auf seinem Album erklingen lässt, entwickelt wirklich seinen ganz eigenen faszinierenden Sog.

Die drei Ausnahmekönner erschaffen den Sound einer ganz eigenen musikalischen Welt. In dieser herrschen Friede, die Schönheit der Dinge und eine lyrische Harmonie zwischen den Elementen, es bläst ein warmer Wind von weiten wüstenähnlichen Ebenen bis hin zu sich mehr und mehr in Herbstfarben zeigenden dichten Wäldern. Es ist ein Ort, an dem ein musikalischer Dialekt gesprochen wird, der seine Einflüsse aus den unterschiedlichsten Richtungen bezieht – aus dem Jazz, der freien Improvisation, der elektronischen Musik, dem Folk, dem Tango, der Filmmusik und aus vielen, vielen anderen Spielformen der Musik.

FACETTENREICHE KLANGBILDER EINER FERNEN MUSIKALISCHEN WELT

Die Nummern auf „Tales of Herbst“ vermitteln über ihre sich stetig verdichtenden Klangflächen, über ihre in ihrer Stimmung von eindringlich und melancholisch über geheimnisvoll bis hin zu stilvoll und elegant reichenden Melodien, über ihre feingliedrigen und gefühlvollen Rhythmen, ihre filigranen Arrangements und vielschichtigen Spannungsbögen etwas hoffnungsvoll Verträumtes, etwas Versöhnliches, eine Art Aufbruchsstimmung, die den letzten Winkel des Raumes ausfüllt und einen in schönster Weise für einige wenige Momente dem Grau des Alltags entschweben lässt.

Es ist ein echtes Erlebnis, sich durch „Tales of Herbst“ zu hören, eines, das wirklich in einem hohen Maße die Fantasie anregt. Franz Hautzinger, Matthias Loibner und Peter Rosmanith zeigen sich auf ihrem Album als Geschichtenerzähler, denen es auf ganz besondere Art gelingt, mit ihrer Musik ganz tief unter die Haut zu gehen.

In Kooperation mit mica – music austria

Brot & Sterne live

03.03. KIK, Ried/Innkreis

06.03. Radiokulturhaus, Wien

11.03. Syrnau, Zwettl

07.04. Fine Art Galerie, Traismauer

05.05. Altes Kino, St. Florian

Links:

Franz Hautzinger

Matthias Loibner

Peter Rosmanith

Traumton Records