Das wird wieder ein Fest! Die 13. Auflage des Nova Rock in Nickelsdorf glänzt bereits jetzt einigen Top-Acts – und da kommen noch mehr! Brandaktuell bestätigt wurden nun Bands wie Green Day, Rancid, In Flames und viele mehr (siehe unten).

Ebenfalls mit dabei sind die Prophets of Rage – die heiß ersehnte Allstar-Fusion aus Rage against the Machine, Public Enemy und Cypress Hill. Als Late-Night-Act wird niemand Geringerer als David Hasselhoff erwartet. Dazu gibt’s burgenländische Schmankerln jede Menge Party und Spaß auf dem größten Festgelände des Landes.

Der neue Termin kommt der Party-Gemeinde ebenfalls entgegen: 2017 geht’s, eine Woche später als gewohnt, am 15. Juni los – ein Feiertag. Bis zum Samstag, dem 17. Juni, gibt’s dann viele gute Gründe zum Feiern …

Diese Acts sind bereits bestätigt:

Green Day, Prophets of Rage, Late Night Act David Hasselhoff, Rancid, In Flames, Broilers, Me first & The Gimme Gimmes, Hatebreed, Ssio, Eskimo Callboy, Jamram

Alle Infos und Tickets unter www.novarock.at