Die Zahl der gebuchten Acts würde auf Ausmaße ansteigen, die sich im ursprünglichen Zeitrahmen nicht unterbringen lassen, hieß es. Als weitere Highlights wurden Linkin Park, Beginner und Blink 182 angekündigt.

Österreichs größtes Rockfestival mit den weiteren Headlinern System Of A Down und Green Day geht vom 14. bis 17. Juni auf den Pannonia Fields II in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) über die Bühnen. Neu im Aufgebot sind u.a. Simple Plan, Airbourne, Architects, Of Mice & Men, Danko Jones, Devildriver und Avatar. The Dillinger Escape Plan werden eine Farewell-Show spielen und sich nach dem Sommer auflösen.