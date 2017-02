BVZ: Wie lautet Ihre erste Beurteilung des ORF-Landesstudios?

Werner Herics: Das Landesstudio Burgenland zählt zu den effizientesten. Wir haben sehr gute Journalisten, ganz tolle, kreative Techniker und junge Talente. Wir sind kaufmännisch und in der Verwaltung gut aufgestellt und haben ein gutes Marketing.

Im Vorfeld Ihrer Bestellung hat es eine noch nie dagewesene offene Stellungnahme der SPÖ gegeben beziehungsweise eine Intervention gegen Vorgänger Karlheinz Papst. Rückt das den ORF-Burgenland in ein schlechtes Licht?

Der Bestellmodus ist so, wie er ist. Es gibt dieses Anhörungsrecht des Landeshauptmannes und letztendlich liegt es beim Generaldirektor, der sein Team vorschlägt. Da wurden auch Dinge kolportiert, die so nicht korrekt waren. Besonders geärgert hat mich der Vorwurf der „kroatischen Machtübernahme“. Von meiner Position und meinem Lebenslauf stelle ich mich jeder Beurteilung.

Ihre Qualifikation ist ja nicht zur Diskussion gestanden. Aber es ist der Eindruck entstanden: „Wer nicht spurt, der fliegt.“

Ja, aber dieser Eindruck ist geschrieben worden. Letztendlich gibt es immer ein Spannungsverhältnis zwischen Journalismus und Politik. Ehrlich gesagt, habe ich es lieber, wenn die Politik sagt, sie ist mit der Berichterstattung nicht zufrieden, als wenn es heißt: „Die sind eh super und machen eh alles, was wir wollen.“ Ich glaube, dass sozusagen das journalistische Ziel ist, dass alle ein bisschen unzufrieden sind.

Wird es personelle Veränderungen geben? Eine Frage betrifft da die Chefredaktion. Man weiß ja, dass Walter Schneeberger sich auch für die Funktion des Landesdirektors beworben hat.

Es haben sich auch andere beworben, das ist ja durchaus legitim. Das Team arbeitet gut, ich habe ein paar eigene Ideen. Aber es wird keine großen personellen Veränderungen geben, dazu ist das Korsett viel zu eng. Selbst wenn ich wollte, aber ich will es auch nicht. Ich glaube, wir können einen guten Job für die nächsten Jahre liefern. Die werden herausfordernd. Der Generaldirektor hat ja angekündigt, dass wir sparen müssen.

Wird es auch beim Personal Kürzungen geben?

Es kommt eine Sparwelle, aber keine personelle. Das ist etwas, das man dem Generaldirektor hoch anrechnen muss, dass es auch in der Vergangenheit bei Problemen zu keinen Kündigungen gekommen ist.

Ist es nicht so, dass der ORF für verschiedene Bereiche viel Geld ausgibt, aber man den Eindruck hat, das Regionalprogramm wird immer weniger?

Aber es wird ja nicht weniger. Wir haben mit „Guten Morgen“ diese Frühschiene, das ist ja nur regional. „Bundesland heute“ ist die erfolgreichste ORF-Sendung. Wenn es die Landesstudios nicht gäbe, müsste man sie erfinden, weil wir wirklich die Regionalität leben. Man muss die Spannbreite des gesetzlichen Auftrages des ORF im Auge behalten. Und man versucht, den ORF auf den Bildungsauftrag zu reduzieren. Der ORF hat auch einen Unterhaltungsauftrag.

Sie sind ja selbst Burgenlandkroate. Wird es mehr Volksgruppen-Berichte geben?

Zum einen ist das ein gesetzlicher Auftrag. Aber wir machen das gerne und das Landesstudio ist sozusagen das Volksgruppen-Kompetenzzentrum. Ich bin auch überzeugt, dass das identitätsstiftend wirkt. Würde es Kürzungen geben, würde ich wie ein Löwe dagegen kämpfen.

Sind die GIS-Gebühren des ORF noch zeitgemäß?

Wenn jeder Österreicher, so wie es bei der GIS transparent ist, sehen würde, wie viel er monatlich für die ÖBB zahlt oder für die Staatsoper – wo er sagt: Ich gehe nie in die Oper oder fahre nie mit dem Zug. Wenige wissen das ja: Sie zahlen dem ORF am Tag 52 Cent. Im Mai erhöhen wir auf 56 Cent. Für uns stellt sich die Frage: Wenn das ein anderes Modell ist, haben wir es nicht mehr in der Hand. Wenn es zum Beispiel im Budget liegt, dann bist du auf Gedeih und Verderb dem Finanzminister ausgeliefert.

Zum Menschen Werner Herics: Was machen Sie privat?

Privat verbringe ich Zeit mit der Familie. Fußball spiele ich leider nicht mehr. Der Kopf will, aber der Körper ist nicht mehr so willig. Ich spiele gerne Golf, lese, gehe in Konzerte, ins Theater. Und ich spiele leidenschaftlich gern Tarock.

Was ist für Sie das Schönste im Burgenland?

Wenn ich im Sommer barfuß in Schandorf auf der Straße gehe und zwei alte Damen am Bankerl sitzen und auf Kroatisch sagen: „Kumm her do, tratschen wir ein bisschen!“

Ist es Ihr Plan, beim ORF in Pension zu gehen?

Mein Plan ist es, die nächsten fünf Jahre einen guten Job zu machen.

Interview: Markus Stefanitsch