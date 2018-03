Bühnenbildner Manfred Waba, der heuer die Mörbischer Seebühne mit einer gigantischen Geige bestücken wird, und der ehemalige St. Margarethener Opernfestspiele-Intendant Wolfgang Werner haben ein neues gemeinsames Projekt: Eine Musical-Fassung von Johanna Spyris Heimatroman „Heidi“.

Vertont. Die Musik stammt von „1, 2 oder 3“-Star Michael Schanze. | BVZ

Gemeinsam mit Text-Autor Hans Dieter Schreeb arbeitete Michael Schanze, selbst durch die Kinder TV-Show „1,2 oder 3“ bekannt, an der Musical-Umsetzung, die am 10. Oktober im Museumsquartier in Wien Premiere feiert.

Produziert wird das Stück von einem Berliner Verlag und Wolfgang Werner. Waba zeichnet für Regie und Bühnenbild verantwortlich. „In St. Margarethen und Baden habe ich schon viele Kinderinszenierungen gemacht, man kennt mich und meine Arbeit und so ist man an mich herangetreten“, verrät Waba.

Von Schuhplattlern bis Stepptanz, alles dabei

Auch einzelne Details gab er preis: „Es wird eine Plastikbühne gebaut, mit dem ,Dörfli‘ mit Bahnhof, die Alm mit Hütte des Alm-Öhi, ein Hochgebirgsbild als Weide für die Ziegen und ein Frankfurter Wohnhaus inklusive aufwendiger 3D-Bildprojektionen, wo filmische Sequenzen eingebracht werden sollen.“ Waba konkretisiert: „Es wird Geißen auf der Bühne geben, Ballett sowie eine Gespensterszene.“

Weiters sind Tanzeinlagen geplant - vom Schuhplattler inklusive Blasmusikkapelle bis hin zum Stepptanz – sowie eine Arie. Für Waba ist wichtig: „Ich bin überzeugt, dass man mit einer unterhaltsamen und bewegenden Inszenierung der Heidi das Publikum rühren und verzaubern kann, sodass es mit lacht und mitweint ... einfach mit Heidi mitlebt.“

Besonders angetan hat es ihm die „Traumbesetzung“, wie er sagt: die Musicalstars Uwe Kröger als Alm-Öhi, Maya Hakvoort als Fräulein Rottenmeier und Alfons Haider als Herr Sesemann.