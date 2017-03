Energie Burgenland setzt die Tradition der Förderung burgenländischer Autorinnen und Autoren fort und schreibt den Energie Burgenland Literaturpreis 2017 in der Sparte „Prosa“ aus. Michael Gerbavsits, Vorstandsvorsitzender: „Unser Unternehmen ist Teil der burgenländischen Identität und des öffentlichen Lebens. Wir sehen es deshalb als unsere Verpflichtung an, das kreative Potenzial im Land zu fordern und zu fördern.“

Teilnahmebedingungen

Alle, die im Burgenland geboren wurden, hier leben oder gelebt haben, können am Wettbewerb teilnehmen. Die Themenwahl ist frei, eingereichte Arbeiten dürfen schriftlich noch nicht veröffentlicht sein und müssen in gut leserlicher Form vorliegen. Bewertet werden die literarische Qualität und Originalität sowie der Gesamteindruck der Texte.

Der Sieger erhält 1.500,- €, die Plätze 2 und 3 sind mit 1.000,- beziehungsweise 750,- Euro dotiert. Anlässlich „20 Jahre Windkraft im Burgenland“ schreibt die Energie Burgenland auch eine eigene Kategorie für Kinder und Jugendliche aus. Gesucht werden Gedichte und Geschichten zum Thema „Wind“. Neben Geldpreisen winken für die Schulklassen der Gewinner auch Besichtigungen eines Windparks der Energie Burgenland.

Laufzeit

Die Einreichfrist zum 3. Energie Burgenland Literaturpreis läuft bis 25. August 2017. Einsendungen sind zu richten an: Energie Burgenland, Kennwort Literaturpreis, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt oder per E-Mail an literaturpreis@energieburgenland.at. Die Bekanntgabe der Juryentscheidung und die öffentliche Preisübergabe erfolgen am 8. Oktober 2017 im Rahmen der OHO Buchwochen-Eröffnung.