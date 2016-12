Auf Landesebene kann einem die ÖVP im Burgenland fast schon leid tun. Nach wie vor bekommen Landesparteiobmann Thomas Steiner & Co. bei fast jeder Kritik an der rot-blauen Regierung zu hören, dass eigentlich die Schwarzen noch alles gemeinsam mit der SPÖ in der vorigen Legislaturperiode beschlossen haben und daher sozusagen selber schuld seien. Hingegen bei positiven Auswirkungen aus früheren Beschlüssen heftet sich die neue Regierung die Erfolge an die Fahnen. Weist die ÖVP dann darauf hin, kommt sofort der Hinweis, dass sie seit eineinhalb Jahren nicht mehr in der Regierung sitzt und somit nichts dazu beigetragen hat.

Das gehört zum politischen Spiel und da wird die Volkspartei im Burgenland nicht so schnell herauskommen. So könnte man meinen, dass sich die rot-blaue Regierung also vorm „Schwarzen Mann“ Thomas Steiner kaum werde fürchten müssen. Landespolitisch brauchen sich Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und sein Vize Johann Tschürtz (FPÖ) in den nächsten Monaten tatsächlich kaum Sorgen zu machen. Zumal vor allem der Landeschef mit hohen Beliebtheitswerten punkten kann.

Zurücklehen werden sich die beiden Regierungsparteien dennoch nicht können, denn die Gemeinderatswahlen stehen vor der Tür und die ÖVP stellt nach wie vor 78 Bürgermeister im Burgenland. Und es ist nicht gesagt, dass die Schwarzen nicht noch den einen oder anderen Ort bei der Wahl im Herbst 2017 hinzugewinnen können. Denn bei diesen Wahlen zählt sehr oft die Person vor der Partei. Insgesamt würde davon die Landes-ÖVP profitieren. Würden dann noch alle Bünde an einem Strang ziehen, könnte die ÖVP der Regierung durchaus das Fürchten lehren.