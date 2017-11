Vor wenigen Wochen noch war das Land nicht nur mit der Nationalratswahl beschäftigt, sondern jede einzelne burgenländische Gemeinde mit ihrem „persönlichen“ Wahlkampf. Jetzt sind die Bürgermeister und Gemeinderäte im Amt und allerorts werden dieser Tage die Budgets des kommenden Jahres beschlossen. Und auch wenn es bei fast jedem kommunalen Projekt aus Sicht der Bürger eine nicht zu unterschätzende emotionale Ebene zu bedenken gilt, so lässt sich die Arbeit der Politik immer noch am besten an den trockenen Zahlen messen.

In diesem Sinn zeigt die aktuelle Finanzstatistik, wie viel Wirtschaft in den Gemeinden steckt. Zwar konnte der Gesamt-Schuldenstand aller 171 burgenländischen Kommunen 2016 leicht verringert werden, insgesamt beträgt er aber immer noch beinahe 312 Millionen Euro, was landesweit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.082 Euro entspricht.

Den Kopf für die Finanzen hinhalten müssen unterm Strich die Gemeindeverantwortlichen, die gerne und treffend als „Kommunalmanager“ tituliert werden. Wie in der Wirtschaft, ist man auch bei kommunalen Projekten vor Pannen und Fehlern nicht gefeit. Als oberste Prämisse gilt jedoch die Sparsamkeit.

Und das mit dem Sparen ist angesichts der steigenden Aus- und Aufgaben kein Leichtes. Neben den notwendigen Infrastruktur-Maßnahmen und der Steigerung der Lebensqualität müssen diese „Kommunalmanager“ mit ihren Gemeinden vor allem die Kosten im Sozial- und Bildungsbereich stemmen. Da ist eben „kühles Rechnen“ gefragt – und eine gewisse Portion „Coolness“ im Spagat mit den Emotionen, wenn quasi jeder Pflasterstein eine Angelegenheit für den Ortschef wird.