Ein ereignisreiches Jahr 2017 liegt nun (fast) hinter uns. Und zum Abschluss wurden sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene die wichtigsten Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Zumindest aus politischer Sicht. Österreichweit steht seit wenigen Tagen die neue Bundesregierung und im Burgenland wurde kurz vor Weihnachten der ehemalige Verteidigungsminister und jetzige Landesrat Hans Peter Doskozil angelobt.

Außerdem wurden heuer in 171 Gemeinden des Landes neue und alte Bürgermeister gewählt oder wiedergewählt. Dabei hat sich die „Macht“ ein wenig verschoben: SPÖ und ÖVP liegen nun auf Gemeindeebene fast gleichauf – zumindest was die Anzahl der Bürgermeister betrifft (SPÖ 83, ÖVP 82, 6 Bürgerlisten). Insgesamt war heuer zu bemerken, dass die ÖVP im Burgenland nach fast zwei Jahren aus dem Schmollwinkel der verlorenen Wahlen 2015 hervorgekommen ist und mit dem türkisen Rückenwind rund um Neo-Kanzler Sebastian Kurz selbstbewusster auftritt und dadurch mit höheren Zielen in die nächsten Landtagswahlen gehen wird.

Hier hat Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) rasch reagiert und sofort sein bestes Pferd im Stall gesattelt und ins Rennen geworfen. Und zur Überraschung vieler ist es bereits seit ein paar Tagen mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass Hans Peter Doskozil nicht lange Landesrat bleiben wird, sondern relativ bald das Amt des Landeschefs übernehmen wird.

Die FPÖ als Regierungspartner war brav, nicht mehr und nicht weniger. Die Oppositionsparteien praktisch nicht vorhanden. Spätestens das heurige Jahr sollte ein Weckruf sein, denn sonst blüht uns nach der nächsten Landtagswahl ein Drei-Parteien-Landtag.