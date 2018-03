Franz Stefan Hautzinger ist, wenn man so will, ein Parade-Burgenländer. Stets freundlich und zuvorkommend, im Gespräch immer auf Augenhöhe – aber wenn es um „seine“ Bauern ging, kannte der Präsident der Landwirtschaftskammer keine Gnade. Da kämpfte der Seewinkler mit Herz und Leidenschaft, um das Beste für die Landwirtschaft herauszuholen.

Franz Stefan Hautzinger ist in der gesamten Branche als Experte geschätzt und als Mensch geachtet. Nicht umsonst war er viele Jahre lang Aufsichtsratspräsident der AMA-Marketing, eines der (finanziellen) Schwergewichte in Österreichs Landwirtschaft.

Hautzinger ist aber auch aus jenem Holz geschnitzt, das man umgangssprachlich gerne als Mann vom alten Schlag bezeichnet. Der scheidende Präsident hatte stets einen guten Draht in alle wichtigen Büros des Landes. Sein persönlicher Draht zum roten Landeshauptmann Hans Niessl war in heiklen Situationen hilfreich. So konnten abseits von parteipolitischen Einflüssen wichtige Entscheidungen für das Land getroffen werden.

Ebenso „ertrug“ Hautzinger auch die erste rote Agrar-Landesrätin, was in der tiefschwarzen Landwirtschaftskammer am Anfang der rot-blauen Regierung 2015 für helle Aufregung sorgte. Mittlerweile läuft auch diese „Partnerschaft“ rund. Das liegt zum einen an Agrar-Landesrätin Verena Dunst, die sich mit viel Engagement und Fleiß für die Landwirtschaft einsetzt. Zum anderen an Hautzinger, der seine gesamte Eloquenz und Gelassenheit in die Waagschale geworfen hat.

Alles in allem hinterlässt Hautzinger große Fußstapfen. Und das selbst für seinen Nachfolger Nikolaus Berlakovich, der immerhin fünf Jahre Minister für Landwirtschaft gewesen ist.