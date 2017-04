Der Rauswurf des Chefs des größten burgenländischen Arbeitgebers (KRAGES) ist derzeit Tagesgespräch Nummer eins in der Politikszene im Burgenland. Krankenanstalten-Geschäftsführer René Schnedl wurde vergangene Woche unter großem medialen Aufsehen seines Amtes enthoben und mit ihm gleich auch noch der Chefjurist des Hauses.

Buhmann seitens der Opposition ist Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Dieser habe in seinem „Allmachts-Wahn“ einen ungeliebten Mitarbeiter mir nichts dir nichts vor die Tür gesetzt, weil dieser es gewagt hatte, gegen den Landesfürsten „aufzumucken“. Konkret solle, so die ÖVP, Schnedl Anweisungen von Niessl nicht umgesetzt haben, weil er diese für nicht gesetzeskonform und für rechtlich bedenklich gehalten habe. Seitens des Landes wiederum spricht man von schweren Verfehlungen des Geschäftsführers, was ein rasches Handeln erfordert habe, um weiteren Schaden am burgenländischen Gesundheitssystem abzuwenden.

Letztlich wird, und da gilt hoffentlich noch das Vertrauen in das österreichische Justizsystem, das Gericht beurteilen, ob die Entlassung gerechtfertigt war, oder nicht.

Landeshauptmann Hans Niessl bekommt in diesem Fall die „Schattenseiten“ der Macht zu spüren. Denn auch wenn er politisch nicht zuständig ist und auch nicht im Aufsichtsrat der KRAGES sitzt, ist er der alleinige „Rausschmeißer“. Ohne den Sanktus von Niessl, so die Opposition, passiere nämlich nichts im Land.

Unterm Strich wird das dem obersten Politiker aber kaum was ausmachen. Im Gegenteil: Durch diese Zuspitzung auf Niessl wird die Macht des Landeshauptmannes stärker hervorgehoben, als sie rein gesetzmäßig überhaupt ist.