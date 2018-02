Mit der „Nazi-Liederbuch-Affäre“ wurde das, was sonst hinter verschlossenen Türen passiert, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. So weit ins Licht, dass auch FPÖ-Chef Strache Zugeständnisse machen muss: Die Aufarbeitung der Historie – und des Geschichtsbildes – schlagender Burschenschaften darf nicht allein Ankündigung bleiben. Zumal mit der türkis-blauen Bundesregierung nicht nur so viele Burschenschafter wie nie im Nationalrat sitzen, sondern auch in höchsten Ämtern. Und selbst wenn im Burgenland die Aktivitäten als überschaubar gelten, ist eine Aufarbeitung hier ebenso von Bedeutung.

Etliche Geschichten ranken sich um jene „Buden“, in denen gesungen, getrunken und gefochten wird. Verklärt wird nicht nur das Geschichtsverständnis, die Studentenverbindungen selbst erscheinen im Zwielicht. Offener als die Burschenschaften geben sich die katholischen Verbindungen. Sie sehen eine Chance, mit Missverständnissen bezüglich ihrer Gesinnung aufzuräumen. Dass die Burschenschaften wiederum keinen Hehl aus ihrer „deutschnationalen“ Gesinnung machen, ist ebenfalls öffentlich nachzulesen.

Und sobald sich diese in der Nähe des Verbotsgesetzes wiederfindet, gilt nicht nur das Strafrecht als „rote Linie“. Vielmehr gilt es, eine moralische Grenze einzuziehen. Dass eine solche Grenze jeder für sich selbst ziehen könne, wie manche nicht müde werden zu betonen, hat nur zum Teil Gültigkeit. Denn wenn die Gräuel der NS-Zeit auch nur andeutungsweise verklärt werden, ist sie längst übertreten. Mit der Historikerkommission setzt die FPÖ einen ersten, überfälligen Schritt. Jetzt ist Aufklärung gefragt – nicht nur über Vergangenes, sondern vor allem auch über die Gegenwart.