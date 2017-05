Als „Kampftag“ wird der 1. Mai schon lange nicht mehr bezeichnet – dennoch gab man sich bei den zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land durchaus kämpferisch. Neben den bekannten Themen und Problemen am Arbeitsmarkt, etwa dem vielzitierten Lohn- und Sozialdumping, der Schaffung neuer Arbeitsplätze oder der Mindestsicherung rückt auch ein neues Feld immer mehr in den Fokus: die „Zukunft der Arbeit“, in der, so befürchtet man, die fortschreitende Automatisierung Jobs kosten könnte.

Zu all diesen Fragen braucht es Rezepte und es ist nicht neu, dass gerade die Sorge um den Arbeitsplatz als Dauerbrenner auch viel Platz für politisches Marketing bietet. Längst gilt der „Tag der Arbeit“ nicht mehr allein als „Tag der SPÖ“.

Die ÖVP konnte sich auch heuer den Seitenhieb nicht verkneifen, dass man nicht marschieren, sondern „ein positives Bild von Arbeit“ zeigen wolle. Die SPÖ wiederum besetzte in den Reden die soziale Gerechtigkeit als ureigenstes Thema – nicht ohne kritische Verweise auf „Blockaden“ der Volkspartei. FPÖ, Grüne und Liste Burgenland hielten sich rund um den 1. Mai zwar mit Kritik zurück, die kritische Einstellung gegenüber der (Bundes-)Regierung ist aber hinlänglich bekannt.

Die Interessensvertretungen versuchen indes, politische Differenzen so weit wie möglich hintanzuhalten. Die Arbeiterkammer erinnerte zum 1. Mai an folgende Tatsache: „Arbeitnehmer halten Wirtschaft und Staat am Laufen!“ Die Wirtschaftskammer verkündete im Gegenzug: „Burgenlands Arbeitnehmer mit ihren Chefs hochzufrieden!“ In der Schnittmenge der Parolen liegt der Kern einer Botschaft zum „Tag der Arbeit“: Beide Seiten brauchen einander. Deshalb ist nur das Miteinander seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell.