Die BVZ geht mit vielen Neuerungen in das Jahr 2017 – allen voran unser neuer „BVZ-LeserClub“ (siehe auch den Artikel weiter unten). Unsere Abonnenten haben schon in der vergangenen Woche ihre neue Clubkarte zugesandt bekommen. Als Abonnent erhält man ab sofort nicht nur wöchentlich die BVZ zum Frühstück an die Haustür geliefert, sondern darüber hinaus vielfältige Angebote und Aktionen aus der Region.

Die Vorteilsangebote reichen von vergünstigten Eintritten, über ermäßigte Tickets für Konzerte bis hin zu Einkaufsrabatten. Welche Vorteile es konkret gibt, erfahren Sie jede Woche aktuell in Ihrer Printausgabe, unter www.bvz.at/leserclub sowie in unserem Sonderjournal „Mittendrin“.

Dieses neue Format erscheint künftig zehn Mal im Jahr und wird gratis an alle Haushalte im Burgenland zugestellt. Darin gibt es nicht nur zusätzliche Informationen über Ihren Bezirk, sondern auch zahlreiche Sonderthemen sowie Termine und Ankündigungen.

Dritte große Neuerung für 2017 ist unser neuer Online-Ticketshop (www.bvz.at/ticketshop). Künftig können Sie direkt über BVZ.at unter www.bvz.at/ticketshop Eintrittskarten für die verschiedensten Veranstaltungen und Konzerte in ganz Österreich, vor allem aber für die gesamte Ostregion, buchen. Einfach und schnell.

Das Wichtigste ist jedoch, dass wir auch 2017 unserem Kerngeschäft treu bleiben – der regionalen Berichterstattung. Weil wir es gerne machen und wir Burgenländer mit Herz und Leidenschaft sind. Die BVZ wird wie gehabt über die wichtigsten Ereignisse aus Ihrer Gemeinde, Ihrem Bezirk und Ihrem Burgenland berichten. 2016 hatten wir insgesamt rund 150.000 Berichte aus dem Burgenland – mit rund 400.000 Fotos. Zusammen mit BVZ.at waren es rund eine Million Bilder. Eine stolze Bilanz, die wir auch für 2017 wieder vorlegen werden.