Kaum ein Thema polarisiert so stark wie das Thema Sicherheit. Gerade auch bei uns im Burgenland an der Grenze zu drei Staaten.

Auf der einen Seite fühlen sich Menschen im östlichsten Bundesland unsicher, weil es ihnen zum Teil von der Politik und auch in sozialen Medien so gesagt wird. Auf der anderen Seite verhöhnen manche Kritiker den gesamten Sicherheitsapparat. So nach dem Motto: Das Burgenland ist das sicherste Bundesland und wenn einmal ein einziges Auto aufgebrochen oder ins Haus eingebrochen wird, herrscht Ausnahme- und Angstzustand.

Wie so oft stimmt wohl der goldene Mittelweg. Denn natürlich ist es im Burgenland sicher zu leben und zu wohnen. Genauso gibt es aber immer wieder Einbruchsserien oder Drogendelikte. Morde und schwere Verbrechen passieren zum Glück wenig bis gar nicht – das war und ist aber auch im übrigen Österreich mehr als überschaubar. Vor allem dann, wenn man in andere Länder sieht.

Trotzdem hilft es jedem einzelnen Verbrechensopfer wenig, wenn man andere Länder oder Städte zum Vergleich heranzieht. Denn bei einem Einbruch in sein Eigenheim hilft einem die Statistik wenig, dass etwa in Wien viel öfter eingebrochen wird. Der Schaden und die dadurch oft schwerer wiegende psychische Belastung, dass ein Fremder im Haus war, ist dennoch da.

Daher wäre gegenseitiges Verständnis angesagt. Für jene, die nach mehr Sicherheitsmaßnahmen im sichersten Bundesland Österreichs schreien. Aber auch für jene, die der Panikmache den Garaus machen wollen.

Man wird auch in Zukunft nicht alle Verbrechen oder Vergehen verhindern können. Aber jedes weniger ist ein Gewinn.