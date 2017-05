Das Burgenland tritt jetzt offiziell als Befürworter der dritten Piste am Flughafen Wien/Schwechat auf. Diese Initiative ist nur zu begrüßen, da der Ausbau der geplanten Piste erst kürzlich bis auf Weiteres vom Bundesverwaltungsgericht gestoppt wurde. Die Länder versuchen jetzt mit allen Mitteln, die Piste doch noch durchzusetzen. Für das Burgenland ist das immens wichtig, immerhin profitiert das Land in zweifacher Hinsicht.

Zum einen arbeiten bereits jetzt schon rund 4.000 Burgenländer in Schwechat. Damit ist der Flughafen einer der größten Arbeitgeber für Rot-Gold. Mit einem Ausbau der dritten Piste wären nicht nur diese Arbeitsplätze gesichert, sondern es würden in den kommenden Jahren noch hunderte Stellen hinzukommen.

Zum anderen würde diese dritte Piste auch eine Entlastung der Einflugschneise über das Burgenland mit sich bringen. Wer in der Nähe des Sees wohnt, kann ein Lied davon singen, wie viele Flieger tagtäglich (phasenweise im Fünf-Minuten-Takt) im Landeanflug über das Wohngebiet „düsen“. Auch wenn insgesamt mehr Flieger künftig in Schwechat landen werden, werden in Summe aber durch drei Pisten jeweils weniger pro Landebahn starten und landen. Dadurch wird auch davon ausgegangen, dass mit der dritten Piste weniger Flugverkehr über das Burgenland stattfinden wird.

Was ganz sicher ist: Der Flugverkehr nimmt weltweit immer mehr zu. Dagegen kann weder das Burgenland noch Österreich viel ausrichten. Soll heißen: Wird es nichts mit der dritten Piste in Schwechat, dann kann man Haus und Hof darauf verwetten, dass Bratislava groß ausbaut. Dann fliegen die Flieger trotzdem übers Burgenland, und mit ihnen auch die Arbeitsplätze in die Slowakei.