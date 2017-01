Im Burgenland werden auch im Jahr 2017 vor allem zwei Themen das Tagesgeschehen bestimmen: Die Situation am Arbeitsmarkt sowie das Sicherheitsthema rund um die Grenzkontrollen und die Flüchtlingsthematik.

Mit jedem Terroranschlag in Europa oder den verschiedenen Videos, die im Internet millionenfach angeklickt werden, wo mutmaßliche Asylwerber Einheimische schlagen oder belästigen, steigt auch die Angst und die Wut an den Stammtischen. Zum Teil zu Recht. Wer hier bei uns leben möchte, muss sich an die Gesetze halten. Ohne Wenn und Aber. Hier ist die Toleranzgrenze in der Bevölkerung mittlerweile gleich null.

Da spielt es auch keine Rolle, dass der Großteil der Flüchtlinge schutzbedürftige Menschen sind, die vor Krieg, Terror und Verfolgung aus ihrer Heimat geflohen sind. Hier zu helfen, steht nach wie vor außer Frage.

Dennoch spielt beim Asylthema bei vielen Burgenländern auch die Angst um die Arbeitsplätze eine Rolle. Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen im Dezember rückläufig war, befinden wir uns mit 14.448 gemeldeten Beschäftigungslosen auf negativem Rekordniveau. Entspannung nicht in Sicht.

Dieser Angst-Mix macht es populistischen Politikern natürlich leicht, auf Stimmenfang zu gehen. So nach dem Motto: alle Flüchtlinge raus aus dem Burgenland und wir haben alle Probleme beseitigt.

Dabei geht oft der Blick dafür verloren, dass wir echte Reformen brauchen und Pläne, wie das Land und der Staat endlich Schulden langfristig abbauen können. So wie es für jeden Häuslbauer des Landes selbstverständlich ist. Die 202 anerkannten, arbeitslos gemeldeten Flüchtlinge machen hier – auf gut burgenländisch – das Kraut sicherlich nicht fett.