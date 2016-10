Im Zuge des neuen Gemeinderechts wird ein Punkt sicherlich noch für Diskussionen sorgen: Die Ortschefs der heimischen Gemeinden werden künftig mehr verdienen. Teilweise um mehr als 400 Euro pro Monat.

Was auf den ersten Blick eine saftige Gehaltserhöhung darstellt, ist unterm Strich für die meisten Bürgermeister des Landes wohl kaum mehr als ein kleines Motivationszuckerl. Und wie man aus der Wirtschaftspsychologie kennt, wirken Gehaltserhöhungen oft nur ein paar Monate als Anreiz zu mehr Engagement im Beruf.

In erster Linie kann man das politische Amt des Bürgermeisters in der heutigen Zeit eher als Berufung bezeichnen. Gerade in kleineren Gemeinden geht sehr oft ein Teil des Gehalts für Spenden, Parteiabgabe und sogenannte „Getränke-Runden“ in den Gasthäusern oder bei Veranstaltungen drauf. Zudem ist man als oberster Chef einer Gemeine beinahe 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz. Privatsphäre im Ort gibt es für den Bürgermeister kaum. Hinzu kommen immer komplexere Verfahren und zahlreiche Haftungen. Kurzum: Ein Ortschef muss die Manager-Aufgaben eines Mittel- bis Großbetriebes erfüllen.

Angesichts dieser Fakten kann man im Burgenland kaum von einer Überbezahlung der Bürgermeister sprechen. Und auch wenn es noch den einen oder anderen Ortskaiser gibt, der es sich „gerichtet“ hat und mit wenig Aufwand die Gemeinde schupft: Die meisten Ortschefs oder jene, die sich zur Wahl aufstellen lassen, müssen mit harter und konsequenter Arbeit und einer großen Portion Idealismus an die Sache herangehen – und dabei auch viel Kritik aushalten. So gesehen muss man bald froh sein, wenn man in kleinen Gemeinden überhaupt noch einen „Idealisten“ findet.