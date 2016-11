Die Turbulenzen in der Wiener SPÖ haben sicher auch den Ausgangspunkt im Burgenland. Der Richtungsstreit zwischen dem linken Flügel und zahlreichen Bezirksorganisationen, die mit einer immer stärker werdenden FPÖ konfrontiert werden, mündete zuletzt sogar in einer Obmann- und Bürgermeisterdebatte rund um SPÖ-Urgestein Michael Häupl.

Dass Landeshauptmann Hans Niessl im Vorjahr in der Flüchtlingsfrage eine sehr strikte Linie vorgab, ließ den seit einiger Zeit schwelenden Konflikt in der SPÖ endgültig an die Öffentlichkeit gelangen. Mit der Bildung einer Koalition mit der FPÖ hat sich Burgenlands Landeschef dann endgültig von Häupl emanzipiert. Dieser galt bis zu dieser Zeit als unantastbar.

Mit der Forderung nach Grenzkontrollen und einer strengen Zuwanderungspolitik machte sich Hans Niessl zur Speerspitze eines anderen Weges innerhalb der SPÖ. Dafür erntete Niessl herbe Kritik – vor allem aus Teilen der Wiener SPÖ. Auf der anderen Seite jubelten dem burgenländischen „Hardliner“ aber auch sehr viele SPÖ-Mitglieder aus ganz Österreich zu.

Letztlich führteder Niessl-Kurs aber nicht nur zu einer heftig polarisierenden Debatte in der gesamten Bundes-SPÖ, sondern vor allem zur stückweisen Entmachtung von Michael Häupl. Seither gilt der studierte Biologe nicht mehr als uneingeschränkter Herrscher der Sozialdemokratie in Österreich.

Es war und ist nicht die Intention von Hans Niessl, den Wiener Landeshauptmann zu stürzen. Doch das Beharren auf seiner burgenländischen Linie und dem „Turteln“ mit der FPÖ, hat so manchen Wiener Kollegen Mut gemacht, gegen bisherige Dogmen in der Partei offen zu rebellieren.