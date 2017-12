Die mediale Berichterstattung rund um die angeblichen Vorfälle in der Golser Wohngemeinschaft „Villa Mia“ löste in der Vorwoche heftige Debatten aus. Bei derartigen sensiblen Themen wie sexuellem Missbrauch ist die Gratwanderung zwischen Skandal und „Einzelfall“ sehr, sehr schmal.

Was auf jeden Fall am schwersten wiegt, ist die öffentliche Vorverurteilung und haufenweise Anschuldigungen. Zunächst entstand in der Öffentlichkeit der Eindruck, als hätte es in dem Heim die übelsten Zustände gegeben und Kinder wären über Jahre hinweg missbraucht und gedemütigt worden. Die Empörung war groß, Beweise gab es so gut wie keine.

Aber nach dem Motto „Irgendwas wird schon dran sein“ wurden das Heim, die Behörden und vor allem auch die Kinder über Nacht an den Pranger gestellt und sind seither schwer stigmatisiert.

Von den bisher bekannten Fakten gab es in der Einrichtung eine einzige Meldung bezüglich eines sexuellen Übergriffs eines Jugendlichen, der aber bis heute weder bestätigt noch bewiesen wurde. Sonst gab es noch keine Anzeige oder Meldung oder sonst etwas.

Natürlich gehört jeder Fall genauestens und bis ins letzte Detail untersucht und es muss für Betroffene eine anonyme und sichere Anlaufstelle geben. Aber gleich eine öffentliche Hetzjagd auszulösen, wie es in dem Fall die Volksanwaltschaft betrieben hat, schadet vor allem einer Gruppe: nämlich den Kindern der Wohngemeinschaft und den Angestellten.

Denn diese Einrichtung ist für viele ein neues Zuhause geworden, wo sie Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Ihnen diese jetzt zu nehmen, in dem man das Heim schließt (noch dazu wo Weihnachten vor der Tür steht), wäre sicher der falsche Weg.