Nicht gegeneinander, sondern miteinander gegen das Problem – so sollte die moderne Arbeitswelt von heute aussehen.

Leider war der Tag der Arbeit am 1. Mai aber wieder von alten Klassenkämpfen und unnötigen Kampfparolen geprägt. Auf der einen Seite werden Arbeiter und Angestellte als faul und arbeitsunwillig dargestellt, die viel Lohn für wenig Mühe haben wollen. Und auf der anderen Seite werden Unternehmer verunglimpft, die ihren Reichtum nur durch Ausbeutung verdient haben.

Dieses Bild wird oft in den politischen Diskussionen verwendet, mit der Realität hat es meist wenig zu tun. Fakt ist allerdings, dass der Druck auf beiden Seiten wächst und die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden. Genau hier sollte angesetzt werden. Zwei Gruppen gegeneinander auszuspielen, wird nie zu einer Lösung führen. Im Gegenteil: „Kämpfen“ Unternehmer und Arbeitnehmer gegeneinander, wird die Stimmung schlechter, die Motivation sinkt und letztendlich wird der Gesamterfolg weniger.

Bestes Beispiel ist hier die 12- Stunden-Tag-Regelung. Es gibt viele Arbeitnehmer, die lieber an ein paar Tagen der Woche mehr arbeiten und dafür mehr freie Tage haben möchten. Nach dem Motto: Der Tag ist sowieso gelaufen, ob man nun 8, 10 oder 12 Stunden arbeitet. Auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmen, die von einem 12-Stunden-Tag aus Effizienzgründen nichts halten.

Hier müssen künftig individuelle Lösungen im Sinne beider Seiten vom Gesetz her möglich sein dürfen. In der Debatte muss auch insgesamt ein Sinneswandel her. Denn darüber, dass Ärzte oft einen 13-Stunden-Arbeitstag haben, macht sich ein Patient, der Hilfe braucht, auch kaum Gedanken.