Seit vielen Jahren emanzipiert sich das Burgenland immer mehr von der Bundeshauptstadt Wien. Seit der Bildung der rot-blauen Regierung im Burgenland ist auch die persönliche Beziehung zwischen den beiden Landesregierungen nicht mehr die beste.

Keine Frage, Wien zählt nach wie vor zu den schönsten Städten der Welt mit ausgezeichneter Lebensqualität und hohen Sicherheitsstandards. Allerdings beginnt in unserer Bundeshauptstadt vieles zu bröckeln. Nicht nur der vereitelte Anschlag in der Vorwoche, sondern auch die vielen sozialen Ungerechtigkeiten verunsichern die Menschen. Beim Thema Mindestsicherung etwa sind die Ausgaben in den vergangenen Jahren massiv in die Höhe geschnellt.

Wenn die Zahlen des Rechnungshofes stimmen, betrugen die Ausgaben im Jahr 2011 noch 362 Millionen Euro und sind 2016 auf bereits 665 Millionen Euro gestiegen. Und wenn dann Beispiele bekannt werden, wo ein erwerbsloses Ehepaar mit fünf Kindern aufgrund von Mindestsicherung und Kinder- sowie Familienbeihilfen auf rund 3.200 Euro netto im Monat kommt, kann man nur noch den Kopf schütteln. Ein Schlag ins Gesicht eines jeden Arbeitnehmers im Land, der 40 Stunden in der Woche arbeitet und im Schnitt nur die Hälfte, wenn überhaupt, verdient.

Derartige Meldungen sind mit ein Grund, warum die burgenländische Landesregierung für eine Deckelung der Mindestsicherung bis maximal 1.500 Euro eintritt. Damit ist man auch mit der Opposition großteils einig. SPÖ und FPÖ feilschen noch um Details. Eine Einigung soll es demnächst geben. Aber eines ist jetzt schon sicher: Angesichts der aufgedeckten desaströsen Situation in Wien kann man sich bei uns auf eine strengere Variante einstellen.