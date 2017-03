Bundeskanzler Christian Kern und Landeshauptmann Hans Niessl waren die beiden Zugpferde bei der ersten von zwei Regionalkonferenzen der SPÖ-Burgenland. Die modernst inszenierte Veranstaltung in der Klingenbacher Jubiläumshalle war gleichzeitig (wenn auch inoffiziell) der Auftakt zur Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Herbst.

Denn während Kern das Burgenland in den höchsten Tönen lobte und ob des euphorischen Empfangs in der Grenzgemeinde von einem Wellness-Urlaub sprach, nahm Hans Niessl die Konferenz zum Anlass, die SPÖ-Funktionäre auf den Urnengang im Oktober einzuschwören. Dabei machte Niessl seinen Parteifreunden in den Gemeinden klar: Diese Wahlen werden für die SPÖ alles andere als ein Spaziergang. Und: Die Funktionäre müssen dort hingehen, „wo es weh tut“, mehr zuhören und Hausbesuche machen.

Wer das nicht mache, werde auch keine Wahlen gewinnen. Der SPÖ- Chef weiß natürlich, dass bereits das Halten des Ergebnisses von 2012 ein Erfolg für die Roten im Land wäre. Immerhin wird es so viele Listen in den Gemeinden wie noch nie geben. Zudem war die FPÖ bei den vergangenen Wahlen derart am Boden (4,6 Prozent), dass sie dieses Mal nur gewinnen kann.

Und zu guter Letzt wirft die ÖVP als größte Oppositionspartei alles in die Wahlkampf-Waagschale. Die Schwarzen wittern ihre große Chance, die allmächtige SPÖ im Land kräftig zu „ärgern“. Immerhin könnte die ÖVP es schaffen, sowohl bei der Bürgermeister- als auch Gemeinderatswahl die SPÖ zu überholen.

Dass dies Hans Niessl auf keinen Fall zulassen wird, hat er am Samstag klar gemacht. Was wiederum für die SPÖ-Funktionäre bedeutet: Acht Monate rennen und schwitzen – ohne Wellness.