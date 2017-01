Man merkt sofort anhand der Neujahrsansprachen im Land, dass heuer Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen im Burgenland stattfinden. Alle Politiker sprechen vom Jahr der Gemeinden und betonen die Wichtigkeit der Lokalpolitik.

Im Vorjahr wurde auch noch von der zuständigen SPÖ-Landesrätin Astrid Eisenkopf das neue Gemeinderecht verabschiedet, das unter anderem den lokalen Politikern mehr Geld beschert. Ein Schritt in die richtige Richtung. Denn gerade die Kommunalpolitik ist nach wie vor in manchen Bereichen von großem Idealismus geprägt.

Reich werden kann man in der Regel davon nicht. Zumindest nicht die vielen Gemeinderäte des Landes – derzeit 3.143 Frauen und Männer. Allein das Sitzungsgeld ist nicht mehr als eine Aufwandsentschädigung. Und dafür müssen sich die Kommunalpolitiker so einiges aus der Bevölkerung „anhören“. Sie müssen nicht nur die Entscheidungen in der Gemeinde verteidigen, sondern oftmals auch die Parteilinie der jeweiligen Bundespartei vor Ort rechtfertigen und meist gute Miene zum bösen Spiel machen.

Als Bürgermeister einer größeren Gemeinde kann man finanziell schon überleben. Vergleicht man es aber mit ähnlichen Unternehmen in der Privatwirtschaft, dann verdienen auch hier Ortschefs angesichts ihrer Verantwortung und ihrer Leistung noch relativ mager. Immerhin trägt man die Verantwortung für ein paar Dutzend Mitarbeiter und ein Budget von mehreren Millionen Euro.

Allerdings können Lokalpolitiker etwas vorweisen, was vielen Bundespolitikern oftmals verwehrt bleibt: Sie können konkret und rasch Projekte umsetzen und genießen nach wie vor großes Vertrauen in der Bevölkerung – weil sie nah dran und für die Menschen greifbar sind.