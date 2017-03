Ein ganz seltenes Bild gab es in der Vorwoche: SPÖ, FPÖ und ÖVP präsentierten gemeinsam die Neuerung der Mindestsicherung im Burgenland. Wohl bei keinem Thema waren sich Regierung und die größte Oppositionspartei so einig. Während ÖVP und FPÖ ja schon seit Längerem für eine Verschärfung waren, galt das Thema bei der SPÖ lange Zeit als umstritten.

Nicht so im Burgenland. Landeschef Hans Niessl (SPÖ) hat von Beginn der Diskussion weg angekündigt, den Weg der Bundes- und Wiener SPÖ sicher nicht mitzugehen. Dass die Lösung jetzt erst in der Vorwoche nach langen, zähen Verhandlungen zustande gekommen ist, lag vor allem an zahlreichen kleinen Details.

Der Bevölkerung im Lande kann es unterm Strich egal sein, von wem der Vorschlag gekommen ist und wessen Idee die Mindestsicherung Neu gewesen ist. Die Menschen im Land wollen Taten sehen. Das wollen die Menschen von der rot-blauen Regierung. Und da gibt es in den nächsten Jahren sicher noch einiges zu tun, das die Spitzenpolitiker abarbeiten müssen. Und wenn eine ÖVP-Forderung dazu beiträgt, damit die Regierung Dinge noch schneller umsetzt, können sich die Menschen nur freuen. Konstruktivität ist in allen Bereichen angesagt.

Apropos Taten: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat sich das Image des Machers und Umsetzers auf Bundesebene bereits erarbeitet. Beim Thema Eurofighter zeigt Doskozil Entschlossenheit, dem Großkonzern EADS den Kampf anzusagen. Zudem bekommt er jetzt vom Ex-Chef Rückendeckung: Hans Niessl fordert offen die „Abschaffung“ der Eurofighter. Gelingt das tatsächlich, dann gebührt Doskozil nicht nur ein „roter“ Orden, sondern hätte auch Ex-Minister Norbert Darabos seinen größten Albtraum los.