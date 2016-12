„Eines steht fest: Morgen ist es vorbei!“ Auch in den burgenländischen Parteizentralen machte sich am Wahlsonntag angesichts solcher Aussagen Erleichterung bemerkbar. Der härteste Schlagabtausch seit der Präsidentschaftswahl im Schatten der Waldheim-Affäre 1986 hatte nicht nur an den Nerven der Strategen und Unterstützer gezerrt.

Die Wählerinnen und Wähler waren nach einem Jahr mit der Geduld, wenn man so will, am Ende. Umso bemerkenswerter, dass die Wahlbeteiligung nicht den Befürchtungen entsprechend in den Keller rasselte.

Womit man wiederum am Kern der Sache ankommt: Es ging auf den ersten Blick tatsächlich um die vielzitierte „Richtungsentscheidung“. Und an der wollten im Burgenland doch 71 Prozent der Wahlberechtigten teilhaben. Den Ausgang nennen die Gewinner „historisch“ und sehen in aufgeladenen Zeiten ein Signal, dass dem Populismus Einhalt geboten werden könne. Die Verlierer können sich im Burgenland über das beste Bundesländer-Ergebnis freuen.

Nach dem zweiten Blick warnt man aber davor, diesem Urnengang zu viel an Bedeutung zukommen zu lassen. Klar scheint, dass das Ergebnis weder die Situation der Grünen, noch jene der FPÖ eins zu eins widerspiegelt. Nach dem „direkten Duell“, wird in der Innenpolitik wieder die (großkoalitionäre) Realität Einzug halten. In den Parteibüros heißt es jetzt: „Nach der Wahl ist vor der Wahl!“

Bleibt die Hoffnung, dass die ebenso vielzitierten Gräben wieder zugeschüttet werden können. Hier zeigte eine Realität, nämlich jene der sozialen Netzwerke, noch am Wahlabend, dass diese Übung nicht so leicht gelingen wird. Dabei ist jedoch nicht nur die Politik gefordert – es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, auf welche Weise das Spiel gespielt wird.