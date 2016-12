Die Regierung spricht von einem Jahr der Rekorde, die Opposition „sinngemäß“ von einer Katastrophe für das Land. Die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen, wenn es um das Jahr 2016 im Burgenland geht.

Keine Frage, zwei Rekorde sind sicherlich erwähnenswert. Erstmals gibt es im Burgenland durchgehend übers Jahr gerechnet mehr als 100.000 Beschäftigte. Diese (Wunsch-)Zahl hatte uns schon durch zahlreiche Wahlkämpfe begleitet, wurde aber immer knapp verpasst. Ob es nun einzig und allein auf die Arbeit der rot-blauen Regierung zurückzuführen ist, wird man nur schwer überprüfen können.

Fakt ist aber, dass es unter der Regierung von Landeschef Hans Niessl (SPÖ) und Vize Johann Tschürtz (FPÖ) eingetroffen ist. Ebenso das Durchbrechen der 3-Millionen-Marke bei den Nächtigungen. Hinzu kommt, dass den Menschen im Land vor allem eines gefällt: Diese Regierung vermittelt zumindest den Anschein, dass mehr gearbeitet als gestritten wird. Ein Beispiel, dem die Bundesregierung durchaus folgen könnte.

Eitel Wonne ist deshalb aber auch nicht alles. Die Opposition, allen voran die ÖVP, hat schon recht, wenn sie darauf verweist, dass die SPÖ das Land in allen Bereichen komplett rot einfärbt. Soll heißen: Landeshauptmann Hans Niessl hat die „Lernphase der FPÖ“ genutzt und in den eineinhalb Jahren Rot-Blau nahezu alle Schlüsselpositionen, sei es nun im Landhaus selbst oder in landesnahen Institutionen, mit „seinen“ Leuten besetzt und verfügt damit neben der Mehrheit in der Landesregierung auch über eine nahezu „faktische Allmacht“.

Da kann die Opposition zwar rebellieren, aber ohne große Skandale wird dies auch die kommenden Jahre noch so bleiben.