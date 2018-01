Privat ist privat. Daran halten wir uns von den Medien in Österreich und speziell im Burgenland. Vor allem was die Politiker betrifft. Wir berichten üblicherweise weder von Eheproblemen noch von anderen Krisen unserer Volksvertreter.

Im Fall von Landeshauptmann Hans Niessl und seiner bevorstehenden Scheidung von seiner Ehefrau nach 40 Jahren ist es anders. Der Landeschef ging von sich aus an die Öffentlichkeit. Die Gerüchte seien in den letzten Tagen zu massiv geworden, verlautbarte er am Montag. Zu viele verschiedene Varianten der Trennungsgerüchte in Verbindung mit anderen Lebensgefährtinnen geisterten durch das Landhaus und bewegten Hans Niessl nun zu dem Schritt, mit seiner Privatsache an die Öffentlichkeit zu gehen.

Gerüchte sind die Schwelle unterdrückter Informationen. Verschiedenste Szenarien machten in den vergangenen Wochen und Monaten die Runde. Mit dem Öffentlichmachen und der Vorstellung seiner neuen Lebensgefährtin macht der Landeshauptmann nun Schluss mit dem „Versteckspiel“. Ein durchaus mutiger, aber nicht unüblicher Schluss. Und dies zeigt letztendlich, dass auch ein Landeshauptmann nur ein Mensch mit Wunsch nach Harmonie ist.

Mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Der Rest ist wieder Privatsache. Es zeigt nur einmal mehr auf, dass es vor allem Politiker nicht gerade leicht haben, eine glückliche und dauerhafte Beziehung zu führen. Von Montag bis Sonntag von in der Früh bis oft spät in die Nacht unterwegs sein zu müssen, ist nicht gerade förderlich für eine funktionierende Partnerschaft. So gesehen sind Politiker in dieser Frage bestimmt nicht die richtigen Vorbilder.