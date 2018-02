Neue Besen kehren gut. Ein altes Sprichwort, das gerade in der SPÖ und der Regierung derzeit deutlich spürbar ist. Denn mittlerweile ist der Neo-Landesrat Hans Peter Doskozil so richtig angekommen und seine ersten Schritte werden im „Außen“ sichtbar.

Jüngster „Schnitt“ von Doskozil war die (für viele) logische Übergabe des SPÖ-Frauenvorsitzes von Landesrätin Verena Dunst an ihre Amtskollegin Astrid Eisenkopf. Nach außen hin wird von allen Seiten betont, wie harmonisch die gesamte Übergabe funktionieren wird und dass alle glücklich sind.

Hinter den Kulissen weiß man, dass sich Verena Dunst gewünscht hatte, die Frauenagenden in der Landesregierung weiter zu betreuen. Für den neuen starken Mann in der SPÖ war aber immer klar, dass die Vorsitzende der SPÖ-Frauen auch gleichzeitig die Agenden dafür in der Landesregierung inne haben muss.

Auch wenn es nur ein kleines Beispiel des sogenannten „Planes D“ von Doskozil ist, so zeigt es sehr genau, wie die SPÖ derzeit noch tickt. Alle wussten, dass Doskozil große Einschnitte vornehmen wird, um die Partei von Grund auf zu erneuern. Innerhalb der Partei agieren aber immer noch einige nach dem Floriani-Prinzip: Änderungen ja, aber nur nicht in meinem Bereich.

Verena Dunst verdient höchsten Respekt für ihren unermüdlichen Einsatz für die Frauen in ihrer bisherigen Amtszeit. Damit Astrid Eisenkopf langfristig diese Rolle übernehmen kann, bedarf es einer reibungslosen Übergabe.

Diese hat Hans Peter Doskozil angeordnet – und es werden mit Sicherheit noch zahlreiche solcher Kommandos des ehemaligen Verteidigungsministers folgen. Darauf sollten sich schon jetzt alle in der SPÖ einstellen.