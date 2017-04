Das Burgenland lässt sich das Bildungssystem einiges kosten. Immerhin liegen wir in fast allen Schulstufen im Ländervergleich an erster Stelle der Personalausgaben – umgelegt auf die Schülerzahl.

Das ist auf den ersten Blick keine große Überraschung. Im Burgenland gibt es eben noch die viel zitierten kleinen Einheiten und so ist es auch logisch, dass wir im Verhältnis mehr Lehrer für weniger Schüler haben. Wenn also ein Lehrer 20 Kinder in der Klasse hat, sind die Kosten pro Schüler höher, als wenn 25 Kinder in der Klasse sitzen. Dass kleinere Gruppen aber pädagogisch sinnvoller als Massenunterricht sind, liegt wohl auch auf der Hand.

Natürlich gibt es auch immer den Aufschrei nach zu viel Politik in den Klassenzimmern. Gerade im Schulbereich gibt es nach wie vor die Parteibuch-Systematik. Wer das richtige Parteibuch hat – das gilt übrigens für alle Bundesländer – findet schneller eine Stelle oder wird schneller dorthin versetzt, wo es gewünscht wird.

Ohne oder mit dem „falschen“ Parteibuch geht das eben meist viel zäher oder manchmal auch gar nicht vonstatten.

Für die Kinder ist es gerade in den Pflichtschulen egal, welches Parteibuch der Lehrer hat. Viel wichtiger ist eine ständige Qualitäts- und Imageverbesserung des Berufsstandes. Denn wir wundern uns, dass die Kinder immer weniger Respekt vor den Lehrern haben und vergessen dabei, dass in der Familie, im Bekanntenkreis und den Medien ständig darüber gesprochen wird, dass Lehrer eh nichts leisten und nur warten bis die Sommerferien kommen.

Wenn dieses Image weiter forciert wird, brauchen wir uns nicht wundern, wenn bald niemand mehr Lehrer werden möchte – mit oder ohne Parteibuch.