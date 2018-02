Der Widerstand gegen das geplante Kippen des allgemeinen Rauchverbots in Österreich wird immer größer.

Auch im Burgenland unterstützen bereits über 10.000 Menschen das geplante Volksbegehren. Darunter auch zahlreiche ÖVP-Politiker wie der bekennende (Noch-)Raucher Landesparteiobmann Thomas Steiner oder dessen Klubobmann Christoph Wolf, die dadurch auch offiziell gegen die Entscheidung der eigenen Regierung „rebellieren“. Ebenso hört man – unter der Hand – von etlichen FPÖ-Funktionären, dass sie die „Don‘t smoke“-Initiative unterstützen. Diese Aktion wurde vom burgenländischen Journalisten Kurt Kuch ins Leben gerufen, der als bekennender Kettenraucher mit 43 Jahren 2015 an Lungenkrebs verstorben ist.

Ein Satz von Kurt Kuch ist noch in guter Erinnerung. Er meinte kurz nach Bekanntwerden seiner Krankheit, dass das Rauchen der größte Fehler seines Lebens gewesen sei. Vor allem meinte er, dass die oft zitierte Freiheit des Rauchers seinem Genuss zu frönen überhaupt keine Freiheit sei. Denn die Zigarette würde den Tagesablauf bestimmen. Und wenn keine Zigaretten in der Nähe wären, würde ein starker Raucher von Freiheit nichts mehr merken, sondern (fast) alles für einen Glimmstängel tun.

Was abgesehen von der gesundheitlichen Diskussion die Menschen und vor allem die Gastronomen ärgert: Man weiß nie, was als Nächstes kommt. Überall fehlt Klarheit. Hier muss eine Entscheidung der Politik her. Abseits aller parteipolitischen Querelen. Bis es soweit ist, können die Gastronomen aber selbst Klarheit schaffen: Sie können ihren Betrieb jederzeit rauchfrei machen. Auch das ist eine Art von Freiheit.