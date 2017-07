Die Seefestspiele Mörbisch haben schon bessere Zeiten erlebt – aber auch viel schlechtere!

Was heuer besonders auffällt: Durch die gesamte Aufführung hindurch spürt man einen Aufwind und großes Engagement aller Beteiligten. Zum ersten Mal seit langer Zeit war die Seebühne bei der Premiere beinahe restlos ausverkauft und die Inszenierung erinnert an Harald Serafins Glanzzeiten. Mit dem „Vogelhändler“ wurde heuer ein bekanntes Stück geboten, das genau auf das typische Mörbisch-Publikum abzielt: Opulente Bühne, schöne Kostüme, exzellente Darsteller sorgen für einen netten und äußerst unterhaltsamen Abend. Das spricht sich herum. Denn man hört, dass die Besucherzahlen und verkauften Tickets in die Höhe schnellen und für einen erfolgreichen Festivalsommer am See sorgen werden.

Angesichts der hervorragenden Prognosen wundert man sich umso mehr, dass dies das Abschiedsjahr von Intendantin Dagmar Schellenberger sein wird. Die mittlerweile Wahl-Burgenländerin hat der verstaubten Mörbisch-Bühne neues Leben eingehaucht. Und das, obwohl man als Nachfolgerin des Tausendsassas Serafin vor fünf Jahren eigentlich nur verlieren konnte. Während die ersten Jahre noch zäh verliefen, so hat Schellenberger das Damoklesschwert ihres Vorgängers abgelegt und Mörbisch gehörig ihren Stempel aufgedrückt.

Dass Schellenberger nicht freiwillig aufhört, ist bekannt. Ob sie zu teuer war oder das politische Spiel im Burgenland nicht mitspielen wollte, wird man wohl erst nach Ende der Saison tatsächlich erfahren. Eines ist aber schon jetzt gewiss: Dagmar Schellenberger ist die Intendantin der Herzen! Die Politik täte gut daran, die Künstlerin in irgendeiner Form weiterhin im Land zu halten.