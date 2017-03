Mit Dienstag dieser Woche ist eine lange Ära zu Ende gegangen: Arbeiterkammer-Präsident Alfred Schreiner hat sein Amt nach 17 Jahren an seinen logischen Nachfolger Gerhard Michalitsch übergeben.

Schreiner war, wenn man so will, der Parade-Sozialpartner: Stets im Dienste jener, die er zu vertreten hatte, aber auch immer fair im Umgang mit den Vertretern der Verhandlungspartner aus Wirtschaft und Politik. Schreiner versuchte immer, am Verhandlungstisch zu Lösungen zu kommen, ohne die laute, mediale Trommel zu rühren. Nur wenn es gar zu verzwickt gewesen war, ging er auch mal donnernd an die Öffentlichkeit. Schreiner war im Burgenland der anerkannte und hoch geschätzte Chef der Arbeitnehmer. In seiner Amtszeit hat sich die Arbeiterkammer (nicht nur im Burgenland, aber hier besonders) von der verstaubten Amtsstube zur serviceorientierten Institution gemausert.

Das alles möchte der neue Präsident Gerhard Michalitsch fortführen und ausbauen. Und auch wenn auf den ersten Blick die Fußstapfen eines Alfred Schreiner groß erscheinen, wird sich die Arbeiterkammer unter Michalitsch in eine neue Richtung bewegen. Rein äußerlich unterscheidet sich der neue stark vom alten Chef: Auf der einen Seite der „Teddybär zum Anlehnen“ (Schreiner), auf der anderen Seite der drahtige, großgewachsene ehemalige Gewerkschaftssekretär, der die Kammer weiter modernisieren wird.

Deshalb wird Gerhard Michalitsch die großen Fußstapfen seines Vorgängers zwar anders, aber dennoch ausfüllen können. Und das wird auch notwendig sein. Denn nur ein starker Arbeiterkammer-Chef kann in Zeiten von zunehmender „Roboterisierung“ die Interessen der Arbeitnehmer vertreten und vor allem schützen.