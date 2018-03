Die Rollen in der burgenländischen Landespolitik waren, zumindest aus Sicht der Regierung, eigentlich immer ganz gut verteilt: Landeshauptmann Hans Niessl hält als Übervater der rot-blauen Koalition stets die Hand über alle seine „Schäfchen“. Sein Stellvertreter, Hans Tschürtz (FPÖ), verweist stets auf die gute Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ – und vor allem darauf, dass nicht gestritten werde.

Dass dieses Bild nicht lange halten werde, sobald „Kronprinz“ Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf die burgenländische Politbühne zurückkehren würde, war den Beobachtern stets klar. Das hat mehrere Gründe: Zum einen galt Doskozil in seinem Innersten nie als großer Freund der FPÖ. Zum anderen bemerkt der blaue Koalitionspartner, dass Doskozil innerhalb seiner Partei (teils schonungslos) aufräumt und auch die größten „Brocken“ im Land angeht.

Hinzu kommt, dass die ÖVP nun bewusst in die offenen Wunden greift und der rot-blauen Regierung vorhält, dass sie in den vergangenen 2,5 Jahren nicht geschafft hat, was Doskozil in nur wenigen Wochen anpackt.

Außerdem bemerkt die FPÖ auch, dass Doskozil den Plan konsequent verfolgt, sämtliche Großbaustellen des Landes zu beseitigen, um mit „weißer Weste“ in den Landtagswahlkampf 2020 zu ziehen. Deshalb gab es jetzt erste verbale Angriffe auf die Doskozil-SPÖ seitens FPÖ-Landesrat Alexander Petschnig.

2018 wird sicher zur Zerreißprobe für Rot-Blau. Landeschef Hans Niessl wird nur noch bis Ende des Jahres, wenn überhaupt, die Hand über diese Regierung halten. Und wenn Niessl sein Amt zurücklegt, wird erst sichtbar, ob diese Regierung stabil genug ist, um weiter nicht zu streiten.