Das offizielle Burgenland hat vergangene Woche die Rekordmarke von 3 Millionen Nächtigungen geknackt. Sicherlich ein Grund zum Jubeln, allerdings muss man dabei auch die Kirche im Dorf lassen: Der Anteil am gesamten Tourismus in Österreich beträgt damit gerade einmal rund 2,2 Prozent.

Tirol alleine hat über 45 Millionen Nächtigungen und ist damit Spitzenreiter. Unsere direkten Nachbarländer Niederösterreich (vorletzter im Ranking mit knapp sieben Millionen) und die Steiermark (rund 12 Millionen) liegen da weit vor uns. Natürlich haben beide Bundesländer fast fünf Mal so viele Einwohner wie das Burgenland. Aber selbst die Vorarlberger kommen auf 8,6 Millionen Nächtigungen – und das bei rund 380.000 Einwohnern.

Dennoch, die Politik tut gut daran, auf das Pferd Tourismus zu setzen. Allerdings bedarf es dazu einer klaren Linie und Strategie des Landes. Sich allein auf das Erreichen von Nächtigungszahlen zu versteifen, wird auf Dauer zu wenig sein. Auch die jüngste Förderaktion von 800.000 Euro für Adaptierungsmaßnahmen für Tourismusbetriebe ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber letztendlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Was es im Burgenland am allermeisten braucht, ist die Verankerung des Tourismusgedankens in den Köpfen der Menschen, nicht nur bei denjenigen, die vom Fremdenverkehr leben. Für die Gastfreundschaft sind wir im Burgenland bekannt. Dass man davon auch leben kann und sich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor daraus ergeben hat, hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Aus diesem Grund muss das Land noch viel offensiver die Vorteile des Tourismus hervorstreichen, um damit tausende tolle Botschafter des Landes zu kreieren.