(Zu) schönes Wetter, Weinlese, Familienausflug. Das alles waren immer wieder „Ausreden“, warum so mancher Staatsbürger an einem Wahlsonntag nicht zur Urne gehen konnte. Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen gilt dies heuer erstmals nicht mehr. Nach der erfolgreichen Generalprobe bei den Landtagswahlen 2015 gibt es auch bei den regionalen Wahlen einen vorgezogenen, zweiten Wahltag – zusätzlich zur bereits etablierten Briefwahl.

261.963 Personen sind in den burgenländischen Gemeinden wahlberechtigt. Mehr als zehn Prozent werden vorzeitig wählen und nochmals rund sieben Prozent werden ihre Stimme per Kuvert abschicken. Allesamt Initiativen, die zur Stärkung der Demokratie beitragen.

Nicht ganz so einfach ist für die Bürger oft die Wahl im Detail. Denn am 22. September und am 1. Oktober werden auf der einen Seite die Bürgermeister gewählt, auf der anderen Seite der Gemeinderat. Deshalb muss man auch zwei Stimmzettel abgeben. Dies ist durch die Bürgermeister-Direktwahl notwendig. So könnte in einer Gemeinde zum Beispiel der Bürgermeister mit 100 Prozent der Stimmen zum Ortschef gewählt werden, aber seine Partei 0 Prozent bekommen – rein theoretisch.

In der Praxis hat zwar der Ortschef auch oft die Mehrheit mit seiner Partei im Gemeinderat, demokratiepolitisch jedenfalls spannend ist eine Konstellation ohne Mehrheit. Denn wenn ein Ortschef in einer Gemeinde nicht die absolute Macht hat, muss er sich mit den anderen Parteien arrangieren, um Projekte durchzusetzen.

Nachteil ist aber auch, dass es bei wichtigen Fragen lange Diskussionen ohne Ergebnisse geben kann. In diesem Sinne hat der Bürger die Wahl, wie er seine Stimme(n) nachhaltig einsetzt.