„So notwendig wie ein Kropf“ kann man auf gut Burgenländisch die Aktion eines Mitarbeiters von FPÖ-Landesvize Hans Tschürtz bezeichnen. Der Mann hatte am Sonntag ein Bild vom Vienna City Marathon gepostet, wo die Spitzengruppe abgebildet war, die ausschließlich aus dunkelhäutigen Läufern bestand. Dazu der Bildtext: „Habens heute Ausgang?“ – und am Schluss noch ein verharmlosendes Smiley-Zeichen ( siehe unseren Artikel dazu hier und unten).

Diese Meldung ist schlichtweg inakzeptabel. Im Netz gab es dafür zahlreiche virtuelle Schulterklopfer ob des gar so lustigen „Schmähs“ und auf der anderen Seite auch die berechtigte Aufregung und den Rassismus-Vorwurf. Was aber am meisten stört, ist die Frage nach dem „Warum“!

Warum postet man so etwas? Warum findet so etwas heutzutage überhaupt noch wer lustig? Warum diffamiert man eine Bevölkerungsgruppe pauschal, nur weil es Probleme mit Ausländern gibt? Genau diese Menschen jubeln ihrem dunkelhäutigen Goalgetter des Lieblingsvereins im Fußballstadion zu, essen am liebsten „Kebab mit alles“ und verdammen auf der anderen Seite alles, was nicht „in deutscher Hand ist“.

Es ist wichtig, Probleme anzugehen. Wer leugnet, dass es Probleme mit der Zuwanderung und im Asylbereich gibt, der lebt an der Realität vorbei. Es ist nun mal Fakt, dass viele Flüchtlinge bei uns sind und integriert gehören. Diese Probleme müssen sachlich, rasch und mit aller Konsequenz gelöst werden. Stimmung gegen Ausländer zu machen, verschärft nur die Situation und trägt lediglich zu mehr Unsicherheit bei. Wer das will, soll es auch sagen. Denn das wäre auf jeden Fall ehrlicher, als eine Pseudo-Entschuldigung – bei der sowieso gedanklich wieder ein Smiley dahinter steht.