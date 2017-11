Das Burgenland feiert 2021 sein 100-jähriges Bestehen, nur ein Jahr danach wird die Bevölkerungszahl laut Prognosen die 300.000er-Marke überschreiten. Das – im Vergleich zu anderen Bundesländern überdurchschnittliche – Wachstum ist aber nicht reiner Grund zur Freude. Die Frage der Zukunft ist vor allem eine Generationenfrage: Die Zahl der Geburten stagniert, die Generation 65-plus wächst. Dazwischen liegen die Erwerbstätigen.

Immer weniger Menschen müssen damit die finanzielle „Last“ künftiger Pensionen tragen. Und die richtig starken Geburten-Jahrgänge des vergangenen Jahrhunderts stehen erst in den Startlöchern für die kommende Pensionierungswelle. Eine gesellschaftliche Entwicklung, die keineswegs neu ist oder überraschend kommt, vom Staat aber nicht unmittelbar gelöst werden kann; geschweige denn von einem Bundesland alleine. Dass es dennoch Denkansätze und Strategien gibt, ist wichtig und mehr als „nur“ Tagespolitik.

Neu ist die heutige Dimension der Zuwanderungs-Debatte, die als Faktor berücksichtigt werden sollte – als wissenschaftlicher ebenso wie als emotionaler, wenn man so will. Denn auch das zeigen die Prognosen: Der Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter wird durch die Zuwanderung zumindest abgefedert. Im Land wird sowohl die Zu- als auch die Abwanderung als konstant prognostiziert, mit einem Plus von jährlich rund 2.500 „neuen Burgenländern“.

Zahlreich sind die Maßnahmen, um der Abwanderung vornehmlich junger Bevölkerungsschichten entgegenzuwirken. Den neuen Bevölkerungsschichten muss ebenfalls ein großes Maß an Aufmerksamkeit gewidmet werden. Denn das Land wird weiter wachsen – bis zum 200. „Geburtstag“ und darüber hinaus.