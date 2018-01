Im Burgenland treten jetzt immer mehr Wirte freiwillig für ein rauchfreies Lokal ein. Auch in der Vorwoche haben wieder zwei Lokale im Land den blauen Dunst aus ihren Räumlichkeiten verbannt. Mit einem klaren Ziel: wieder mehr Gäste und vor allem Familien anzulocken. Denn in der aktuellen Diskussion um Raucher- und Nichtraucher-Lokale wird immer davon gesprochen, dass die Gasthäuser zusperren müssen, wenn dort nicht mehr geraucht werden darf.

Wie viele Menschen heutzutage aber gerade wegen des Rauchs in zahlreichen Lokalen zu Hause bleiben, darüber wird wenig bis gar nicht geredet.

Das Thema ist naturgemäß auch unterschiedlich in Städten und in Dörfern zu betrachten. Während es in vielen Städten genügend Nichtraucher gibt, die Lokale besuchen, leben in kleinen Dörfern kleine Gaststätten fast ausschließlich nur noch von den Rauchern. Bleiben diese aus, muss meist das einzige Kommunikationszentrum des Ortes auch noch schließen.

Hier wird es wohl nie eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung geben. Allerdings sollte eines immer im Vordergrund stehen: Erwachsene können sich aussuchen, ob sie rauchen oder nicht – aber bei Kindern sollte es massive Strafen geben, wenn Erwachsene sie dem blauen Dunst aussetzen.

Insgesamt ist die entfachte Diskussion sowieso nur eine Nebelgranate der Bundesregierung. Denn man darf darauf wetten, dass es in einigen Jahren ohnehin ein europaweites Rauchverbot an allen öffentlichen Stellen und Lokalen geben wird. Und dann wird sich die Regierung an die Raucher wenden und wird sagen können: „Wir sind eh für Raucherlokale, aber die böse EU …“