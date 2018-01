Abseits der Diskussionen rund um die Asyl-Großquartiere wurde diese Woche der Sicherheitsverdienstpreis verliehen. Dabei zeichnet die Landespolizeidirektion besonders aufmerksame Bürger im Burgenland aus, die mitgeholfen haben, eine Straftat zu verhindern oder aufzuklären.

Beim Thema Sicherheit wird auch oft vom subjektiven Sicherheitsgefühl innerhalb der Bevölkerung gesprochen. Was nichts anderes heißt, als: Wir leben statistisch in einem sehr sicheren Land, fühlen uns aber dennoch unsicher. Zumindest ein Teil der Menschen im Land. Das hängt natürlich auch davon ab, dass in den Medien oft der Eindruck entsteht, als ob es mehr schlechte als gute Menschen gäbe. Vor allem in den sozialen Medien verbreiten sich negative Nachrichten rasend schnell – oftmals auch ohne jegliche Überprüfung auf den Wahrheitsgehalt.

Umso wichtiger sind daher die positiven Meldungen und Geschichten, die es gerade bei uns im Burgenland auch im hohen Ausmaß gibt. Der Sicherheitsverdienstpreis ist zwar ein kleiner, aber wichtiger Teil dieser Positiv-Berichterstattung. Denn mit der Auszeichnung werden nicht nur Menschen geehrt, die Gutes getan oder Schlimmes verhindert haben, sondern der Preis soll auch Vorbildwirkung haben: Sicherheit ist nämlich nicht alleine eine Aufgabe der Polizei oder des Staates, sondern von uns allen.

Die Polizei kann nicht immer überall sein. Heutzutage hat man den Eindruck, Einbrecher könnten (vor allem in Städten) am helllichten Tag ein gesamtes Haus ausräumen, weil sich kaum noch jemand um seinen Nachbarn kümmert. Und auch wenn es am Land nach wie vor besser ist: Ein bisschen mehr Zusammenhalt täte auch hier gut.