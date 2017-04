Es wären Bonuspunkte — so bezeichnete es Trainer Gerald Baumgartner — wenn man gegen die Austria angeschrieben hätte. Das gelang letztlich nicht. Die Konkurrenz im unteren Tabellendrittel konnte aber ebenso nicht punkten. Deshalb änderte sich nicht wirklich etwas an der Mattersburger Situation. Weiterhin beträgt der Abstand zum Abstiegsplatz vier Punkte. Nicht wirklich groß, aber immerhin ein Vorsprung auf den Tabellenletzten. Und diesen Vorsprung will der SVM auch nach den beiden kommenden Aufgaben, die beide auswärts stattfinden, zumindest nicht kleiner werden lassen.

Dass man auswärts derzeit in der Lage ist, Zählbares mitzunehmen, zeigten die Burgenländer in den letzten Wochen. Bei Rapid holte man ein 1:1-Remis, in der Südstadt legten die Mattersburger den Admira-Komplex ab und siegten 2:0. Jetzt geht es nach Graz, wo die Mattersburger auf den Tabellenzweiten Sturm Graz treffen. Danach geht es nach Wolfsberg, wo man die Kärntner mit einem Sieg tief in den Abstiegskampf mitreinziehen könnte. Gegen Sturm spricht Baumgartner jedenfalls wieder von möglichen Bonuspunkten. Und wer die macht, steigt am Ende sicher nicht ab.