Diese oder nächste Woche soll der neue Sportliche Leiter (es haben sich nur Männer beworben) der Fußballakademie Burgenland bestellt werden. Dann werden die mit 80 Prozent Anteilen so starken „Big Player“ – das Land Burgenland und der SV Mattersburg – entschieden haben, wer den strategisch wichtigen Posten an der AKA-Spitze erhält.

Zu erwarten ist von der neuen Person jedenfalls frischer Wind, also die eine oder andere neue Idee und eine persönliche Note für den Betrieb – der sportlich zufriedenstellend läuft.

Wenn sich unabhängig davon die Profiabteilung des SV Mattersburg, die am selben Areal trainiert und den jungen Talenten wichtige Perspektiven bietet, in der Bundesliga weiter erholt und vom letzten Platz loslöst, kann der Einstieg des neuen Sportchefs nur eine runde Sache werden. Denn dann würde auch die allgemeine Stimmung in der grün-weiß-rot-goldenen Fußballzentrale passen.